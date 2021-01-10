Песику Чимсу из мемов с сиба-ину исполнилось 10 лет: милые фото
Не найдется пользователя социальных сетей, который не встречал мем Swole Doge или Cheems, в котором представители одной и той же группы из двух исторических эпох сравниваются друг с другом. Этот вирусный мем приобрел популярность на Reddit и Facebook в 2020 году.
Вы знаете этого пса-хлюпика – персонажа самых популярных мемов с качком Доге, как Чимса. Это сиба-ину из Гонконга по кличке Болци – его характерная улыбка появилась на самых любимых в мире мемах в мае 2020 года.
Сюжетом мема всегда является параллель между предшественниками и последователями. Первые всегда побеждают, даже если их "эпоха" прошла пару месяцев назад. В классических мемах Cheems обычно изображается как мальчик с золотым мехом, в котором для юмористического эффекта используются дополнительные буквы M в написании.
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10 января Болци исполнилось 10 лет. В честь этого хозяева устроили для именинника праздничную вечеринку с музыкой, веселыми колпаками, бургером и собачьим тортом из специальных косточек. На странице в Instagram они поделись милыми фото и видео с празднования.
С Днем Рождения меня!
Я знаю, что мы живем в разных часовых поясах для тех, кто может это сделать, присоединившись к моей вечерине на день рождения, не могу поблагодарить вас больше, ребята! Гамбургер был съеден мной до того, как мой человек сделал снимок, после всех этих ном-ном-ном я снова вернусь к своей диете.
Развлечения 24 предлагают вспомнить некоторые из самых известных мемов с участием Болци.
Греки в 500 году до нашей эры: "Моя цивилизация – самая развитая в мире" / Греки в 2020 году: "Я разорился"
Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцсети
Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцсети
Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцсети
Учителя до карантина: "Если ты заговоришь снова, я выставлю тебя из класса" / Учителя во время карантина: "Меня только что выгнали из моего класса"
Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцсети
Подростки в 20 веке: "Надеюсь, я выживу" / Подростки сейчас: "Надеюсь, кому-то понравится мой TikTok"
Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцсети
Телефоны в 90-е: "Я самый прочный материал, известный человеку. Мой заряд батареи бесконечен" / Телефоны в 2020 году: "Пожалуйста, не трогай меня, иначе я разобьюсь. Меня не заряжали три часа, я умру"
Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцсети
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Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцсети
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