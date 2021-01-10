Не знайдеться користувача соціальних мереж, який не зустрічав мем Swole Doge vs. Cheems, в якому представники однієї і тієї ж групи з двох історичних епох порівнюються один з одним. Цей вірусний мем набув популярності на Reddit та Facebook у 2020 році.

Ви знаєте цього пса-хлюпіка – персонажа найпопулярніших мемів з качком Доге, як Чимса. Це шіба-іну з Гонконгу на прізвисько Болці – його характерна усмішка з'явилася на найулюбленіших у світі мемах у травні 2020 року.

Сюжетом мему завжди є паралель між попередниками і послідовниками. Перші завжди перемагають – навіть якщо їх "епоха" пройшла пару місяців тому. В класичних мемах Cheems зазвичай зображається, як хлопчик з золотим хутром, в якому для гумористичного ефекту використовуються додаткові літери M в написанні.

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10 січня Болці виповнилося 10 років. На честь цього господарі влаштували для іменинника святкову вечірку з музикою, веселими ковпаками, бургером і собачим тортом зі спеціальних кісточок. На сторінці в Instagram вони поділись милими фото і відео зі святкування.

З Днем Народження мене!

Я знаю, що ми живемо в різних часових поясах для тих, хто може це зробити, приєднавшись до моєї вечірки на день народження, не можу подякувати вам більше, хлопці! Гамбургер був з'їдений мною до того, як моя Людина зробила знімок, після всіх цих ном-ном-ном я знову повернуся до своєї дієти.

Розваги 24 пропонують згадати деякі з найвідоміших мемів за участі Болці.

Греки у 500 році до нашої ери: "Моя цивілізація – найрозвиненіша в світі" / Греки в 2020 році: "Я розорився"



Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцмережі



Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцмережі



Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцмережі

Вчителі до карантину: "Якщо ти заговориш знову, я виставлю тебе з класу" / Вчителі під час карантину: "Мене тільки що вигнали з мого класу"



Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцмережі

Підлітки у 20 столітті: "Сподіваюся, я виживу" / Підлітки зараз: "Сподіваюся, комусь сподобається мій TikTok"



Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцмережі

Телефони у 90-ті: "Я найміцніший матеріал, відомий людині. Мій заряд акумулятора нескінченний"/ Телефони в 2020 році: "Будь ласка, не чіпай мене, інакше я розіб'юся. Мене не заряджали три години, я помру"



Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцмережі

Лідери Китаю у 600 році: "Я син неба" / Лідери Китаю в 2020 році: "Хтось назвав мене Вінні Пухом"



Мем Swole Doge vs. Cheems / Фото Соцмережі