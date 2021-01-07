Быть папой дочери – совсем не то же самое, что быть папой сына. Вместо игр в "войнушку" и других мужских развлечений иногда приходится перевоплощаться из брутального мужчины в настоящую принцессу.

Американец Брэд Кабби, который живет в Дейтоне, – папа двух дочерей. На Рождество он подарил 10-летней Хлое и 6-летней Брейли наборы детской косметики. Девочки были в восторге от таких подарков, однако пользоваться ими они начали несколько своеобразно. Вместо того, чтобы делать макияж друг другу, они решили с помощью косметики подчеркнуть красоту собственного отца. Брэд не постеснялся своего нового образа и опубликовал фото результата стараний своих дочерей в Twitter, сообщают Развлечения 24.

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Что ж… Мои дочери получили косметику на Рождество,

– написал Брэд Кабби

Welp...my daughters got make up for Christmas pic.twitter.com/ZqzJ6yVGer — Brad Cubbie (@Bcube40) December 25, 2020

Сейчас пост собрал почти 600 тысяч лайков и 31 тысячу ретвитов. Другие мужчины, которые понимают Брэда не на словах, также начали делиться в соцсети собственными фотографиями с макияжемот своих дочерей.

"Эти дети умеют баловать своих папочек!"

"Моя дочь решила, что я не могу встречать Рождество без украшения, и сделала мне вот такой венок!"

"Будь сильным, брат"

"Эй, по крайней мере они не трогали твою бороду! Дочери – это сокровище, и у каждого папы случается такой "обряд посвящения"

"Наш папа – бывший боец ММА, но он с гордостью ходит с вот такими голубыми ногтями"

"Мои девочки тоже решили, что мне необходимо перевоплощение. К ним присоединился даже сынишка!"

"Это случается с лучшими, брат"

"То же самое"