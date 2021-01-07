Когда у папы девочки: мужчина подарил дочерям косметику, и запустил флешмоб в сети
Быть папой дочери – совсем не то же самое, что быть папой сына. Вместо игр в "войнушку" и других мужских развлечений иногда приходится перевоплощаться из брутального мужчины в настоящую принцессу.
Американец Брэд Кабби, который живет в Дейтоне, – папа двух дочерей. На Рождество он подарил 10-летней Хлое и 6-летней Брейли наборы детской косметики. Девочки были в восторге от таких подарков, однако пользоваться ими они начали несколько своеобразно. Вместо того, чтобы делать макияж друг другу, они решили с помощью косметики подчеркнуть красоту собственного отца. Брэд не постеснялся своего нового образа и опубликовал фото результата стараний своих дочерей в Twitter, сообщают Развлечения 24.
Читайте также: Британец ежедневно делал селфи в течение 10 лет: как он изменился – видео
Что ж… Мои дочери получили косметику на Рождество,
– написал Брэд Кабби
Сейчас пост собрал почти 600 тысяч лайков и 31 тысячу ретвитов. Другие мужчины, которые понимают Брэда не на словах, также начали делиться в соцсети собственными фотографиями с макияжемот своих дочерей.
"Эти дети умеют баловать своих папочек!"
"Моя дочь решила, что я не могу встречать Рождество без украшения, и сделала мне вот такой венок!"
"Будь сильным, брат"
"Эй, по крайней мере они не трогали твою бороду! Дочери – это сокровище, и у каждого папы случается такой "обряд посвящения"
"Наш папа – бывший боец ММА, но он с гордостью ходит с вот такими голубыми ногтями"
"Мои девочки тоже решили, что мне необходимо перевоплощение. К ним присоединился даже сынишка!"
"Это случается с лучшими, брат"
"То же самое"
Поделиться новостью
-
Аристотель и Никсон: как азартные игры повлияли на судьбы великих людей – интересные истории28 декабря 2020 , 15:49
-
Британец ежедневно делал селфи в течение 10 лет: как он изменился – видео5 января , 15:03
-
С кем не бывает: подборка курьезных фейлов, которые едва не испортили праздники – фото1 января , 15:37