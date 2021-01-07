Бути татом доньки – зовсім не те саме, що бути татом сина. Замість ігор у "війнушку" та інших чоловічих розваг іноді доводиться перевтілюватися з брутального чоловіка у справжню принцесу.

Американець Бред Каббі, що мешкає у Дейтоні, – тато двох доньок. На Різдво він подарував 10-річній Хлої та 6-річній Брейлі набори дитячої косметики. Дівчатка були в захваті від таких подарунків, проте користуватися ними вони почали дещо своєрідно. Замість того, щоб робити макіяж одна одній, вони вирішили за допомогою косметики підкреслити красу власного тата. Бред не засоромився свого нового образу та опублікував фото результату старань своїх доньок у Twitter, повідомляють Розваги 24.

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Що ж… Мої доньки отримали косметику на Різдво,

– написав Бред Каббі

Welp...my daughters got make up for Christmas pic.twitter.com/ZqzJ6yVGer — Brad Cubbie (@Bcube40) December 25, 2020

Наразі допис зібрав майже 600 тисяч вподобань та 31 тисячу ретвітів. Інші чоловіки, які розуміють Бреда не на словах, також почали ділитися у соцмережі власними фотографіями з макіяжем, який зробили їхні доньки.

"Ці діти вміють балувати своїх татусів!"

"Моя донька вирішила, що я не можу зустрічати Різдво без прикраси, і зробила мені ось такий вінок!"

"Будь сильним, брате"

"Ей, принаймні вони не чіпали твою бороду! Дочки – це скарб, і у кожного тата трапляється такий "обряд посвячення"

"Наш тато – колишній боєць ММА, але він з гордістю ходить з ось такими блакитними нігтями"

"Мої дівчатка теж вирішили, що мені необхідно перевтілення. До них приєднався навіть синочок!"

"Це трапляється з найкращими, братику"

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