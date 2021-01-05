Свої зовнішні трансформації ми можемо відслідкувати лише за допомогою фото та відео, проте на них видно зміни за якийсь проміжок часу – місяць, рік чи кілька років. А що б ви сказали, якби могли побачити, як змінювалися щодня протягом десятиліття?

Найл Грей, радіоведучий з Великої Британії, почав фотографувати себе, коли йому було 14 років. Протягом 10 років він щодня робив селфі. За цей час хлопець з підлітка перетворився у дорослого чоловіка. Нещодавно він об'єднав усі знімки в одне відео та опублікував його у своїх соціальних мережах. У 2-хвилинному ролику можна побачити вражаючу 10-літню трансформацію, повідомляють Розваги 24.

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Зараз Найлу Грею 24 роки, він працює радіоведучим та діджеєм. Крім того, він активно веде власні соціальні мережі й може похизуватися армією підписників. Наприклад, у TikTok за життям хлопця стежать 300 тисяч людей. Усі вони бачать Найла красивим молодим чоловіком, але яким було їхнє здивування, коли на початку відео з трансформацією на екрані з'явився невпевнений 14-річний підліток.

Як змінився Найл Грей за 10 років

Підписники хлопця були вражені змінами та засипали його сотнями приємних коментарів у TikTok та Instagram. Побачивши таку реакцію своєї аудиторії, Найл пообіцяв продовжити фотографуватися та опублікувати ще одне відео через 10 років.