Звільнення з роботи – досить неприємна справа. Але іноді звільнення пов'язані з такими курйозними випадками, що сумувати не доводиться.

У користувачів сайту Reddit попросили розповісти історії про найшвидші та найбезглуздіші звільнення з роботи. Виявилося, що таких випадків немало, адже під дописом із запитанням назбиралося майже 25 тисяч коментарів. Розваги 24 підготували добірку найсмішніших розповідей.

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Під час навчання нові колеги вкрали гаманець нашого керівника. Через годину після оформлення на роботу



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"Я працюю на будівництві. У нас з'явилися 2 нових працівники, які були товаришами. У перший день бос попросив одного з них купити йому каву. Він запитав, чи потрібно ще щось комусь принести, зібрав замовлення та гроші. Крім того, він взяв із собою свого друга, щоб усе донести. Вони так і не повернулися"

У перший день хлопець заснув і спав протягом двох зустрічей. Під час другої він почав хропіти



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"У підлітковому віці я працював у боулінгу. За годину нову дівчину звільнили через те, що вона кинула м’яч на ногу постійному клієнту"

"Через 3 години в першу зміну. Хлопець, обслуговуючи надокучливого покупця в продуктовому магазині, кинув у нього капустою"

Мій новий колега виходив палити кожні 40 хвилин на 10 хвилин. А потім запитав, чи можна йому піти на обідню перерву на годину раніше. Бос сказав: "Звичайно, але можете не повертатися"



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"У перший робочий день колега попросив зробити невелику перерву на молитву. Його звільнили майже одразу. А ще через пів року звільнили нас усіх, коли компанія збанкрутувала, виплативши йому відшкодування за дискримінацію"

"Новачок у продуктовому магазині вийняв омара з акваріума і зняв захисні гумки з його клешень, а потім знову поклав його в акваріум. Він вбив усіх інших омарів в акваріумі"

Наша нова офісна працівниця щодня з'являлася з мокрим волоссям, у вільній піжамі та домашніх капцях. Її звільнили через тиждень



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"Хлопець влаштувався на роботу, а під час інструктажу побачив, що його колишня дівчина теж там працює, розвернувся і вийшов. Більше ми його не бачили"