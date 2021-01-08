Увольнение с работы – достаточно неприятное дело. Но иногда увольнения связаны с настолько курьезными случаями, что скучать не приходится.

У пользователей сайта Reddit попросили рассказать истории о самых быстрых и самых нелепых увольнениях с работы. Оказалось, что таких случаев немало, ведь под постом с вопросом собралось почти 25 тысяч комментариев. Развлечения 24 подготовили подборку самых смешных рассказов.

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Во время учебы новые коллеги украли кошелек нашего руководителя. Через час после приема на работу



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"Я работаю на стройке. У нас появились 2 новых работника, которые были товарищами. В первый день босс попросил одного из них купить ему кофе. Он спросил, нужно ли еще что-то кому-то принести, собрал заказ и деньги. Кроме того, он взял с собой своего друга, чтобы все донести. Они так и не вернулись"

В первый день парень уснул и спал на протяжении двух встреч. Во время второй он начал храпеть



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"В подростковом возрасте я работал в боулинге. За час новую девушку уволили из-за того, что она бросила мяч на ногу постоянному клиенту"

"Через 3 часа в первую смену. Парень, обслуживая надоедливого покупателя в продуктовом магазине, бросил в него капустой"

Мой новый коллега выходил курить каждые 40 минут на 10 минут. А потом спросил, можно ли ему пойти на обеденный перерыв на час раньше. Босс сказал: "Конечно, но можете не возвращаться"



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"В первый рабочий день коллега попросил сделать небольшой перерыв на молитву. Его уволили почти сразу. А через полгода уволили нас всех, когда компания обанкротилась, выплатив ему возмещение за дискриминацию"

"Новичок в продуктовом магазине вынул омара из аквариума и снял резинки с его клешней, а затем снова положил его в аквариум. Он убил всех омаров в аквариуме"

Наша новая работница ежедневно появлялась в офисе с мокрыми волосами, в пижаме и домашних тапочках. Ее освободили через неделю



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"Парень устроился на работу, а во время инструктажа увидел, что его бывшая девушка тоже там работает, развернулся и вышел. Больше мы его не видели"