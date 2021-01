Кошки – одни из лучших домашних животных, которых вы можете завести. Если вы не решаетесь взять на себя ответственность за домашнее животное, возможно, вам стоит еще раз взглянуть на преимущества наличия кошки.

Где бы вы не были, вероятно, найдется кто-то, кто осуждает тех, кто держит дома кошек. Но на каждого ненавистника кошек найдется котоносец – тот, кто искренне верит, что кошки не коварны или злы, их просто неправильно понимают.

В социальной сети Twitter есть аккаунт Why you should have a cat (Почему вам нужен кот), который не только радует большим количеством фото и видео с котиками, но и выполняет важную миссию.

В описании аккаунта говорится – "идеальный, чтобы показать родителям, почему вы хотите кота". В нем публикуют самые очаровательные снимки с котятами, есть и со взрослыми котиками, но меньше. Предполагается, что демонстрация данных материалов поможет тем, кто хочет завести кота, убедить близких, которые отвергают эту идею.

