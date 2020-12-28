Кажется, что маленькие щенки – милейшие создания в мире. Однако, к сожалению или к счастью, они очень быстро растут. Иногда трансформация столь впечатляющая, что возникает вопрос: это мы заводим собак, или они нас?

Найджел Карви и Линда Боули – хозяева двухлетнего пса Марли, которые живут в британском графстве Дербишир, сообщает Metro. В 2018 году они завели щенка кавказской овчарки, однако не ожидали, что собака вырастет настолько большой.

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Марли сразу начал очень быстро расти. Хозяева обьясняют это тем, что ночью у щенков происходят скачки роста, поэтому каждое утро они просыпались как бы с другой, еще большей, собакой.



Марли сразу начал активно расти / Фото Caters News

Сейчас Марли выше меня, когда стоит на задних лапах, а мой рост – 188 сантиметров. Он огромный, и я смотрю на него снизу вверх, когда он опирается мне на плечи, – поделился 63-летний Найджел.



Рост Марли – почти 2 метра / Фото Caters News

Сейчас рост собаки, когда она стоит на задних лапах, составляет 198 сантиметров, а вес – 89 килограммов.

Несмотря на его юный возраст, Марли до сих пор продолжает расти, однако не так активно, как в детстве. Несмотря на то, что он уже больше представителей своей породы (средний вес взрослой кавказской овчарки – 50-60 килограммов), собаки растут до 3-4 лет. Поэтому можно лишь предположить, каких размеров он достигнет во взрослом возрасте.





Марли требует много времени и внимания хозяев / Фото Caters News

Понятно, что уход за такой собакой требует времени, усилий и денег. Рацион Марли состоит из качественных белковых продуктов – фарша, курицы, рыбы, овощей и специальных собачьих лакомств. Такое питание стоит больше, чем 120 фунтов стерлингов в месяц (более 4600 гривен).

Кроме того, Марли, как молодой и активный пес, требует значительных физических нагрузок. Ежедневно хозяева ходят с ним на десятикилометровые прогулки. Они шутят, что за год уже трижды преодолели расстояние от Лендс-Энд к Джону О'Гроутса (686 километров).

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Прохожие на улице часто останавливаются, когда видят Марли. Это понятно, ведь встретить такого гиганта можно не каждый день. К тому же, кавказская овчарка – не самая распространена порода в Великобритании.