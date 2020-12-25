Домашние животные – полноценные члены семьи, поэтому хозяева всегда стремятся обеспечить их всем самым лучшим. Например, британка Алиса Торн за 6 месяцев потратила на свою собаку огромную сумму денег.

52-летняя Алиса Торн, жительница английского города Уэльс, безумно любит свою собаку Фабио породы китайская хохлатая, и регулярно покупает ему дорогие и даже роскошные подарки. По ее подсчетам за полгода она потратила на него 12 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

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Алиса купила Фабио в июле этого года, после того, как ее 10-летний пес Хюго внезапно умер. Она была разбита горем после потери собаки, поэтому новый щенок стал для нее спасением.



Алиса Торн и ее любимец Фабо / Фото Mirror

Покупка собаки обошлась женщине в 2500 фунтов стерлингов (95 тысяч гривен). Еще 1 тысячу фунтов (38 тысяч гривен) она потратила на собачью вечеринку, на которой Алиса подарила Фабио бабочку, украшенную камнями Сваровски стоимостью 600 фунтов стерлингов (почти 23 тысячи гривен) и игрушечный кабриолет за 160 фунтов (более 6 тысяч гривен).





Женщина постоянно делает Фабио дорогие подарки / Фото Mirror

Понятно, что хозяйка не оставила своего любимца без рождественских подарков. Накануне праздника она превратила летний домик в саду в настоящую зимнюю сказку с различными декорациями. В свое первое Рождество Фабио получит новую дизайнерскую одежду, аксессуары и игрушки.





Рождественский домик, который оформили специально для Фабио іо / Фото Mirror

Я считаю Фабио своим ребенком, поэтому хочу баловать его приятными вещами. Он просто милейший пес в мире. Уже не могу дождаться момента, когда буду помогать ему открывать рождественские подарки,

– рассказала Алиса Торн.

Сейчас песик может похвастаться гардеробом, в котором есть более 800 единиц собачьей одежды, общей стоимостью около 6 тысяч фунтов стерлингов (229 тысяч гривен). Большинство из них выполнены на заказ специально для Фабио.

Фабио в праздничном костюме / Фото Mirror

В целом, учитывая одежду, аксессуары и косметические средства, Алиса Торн потратила на своего любимца более 12 тысяч фунтов стерлингов (почти 458 тысяч гривен).