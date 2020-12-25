Несчастливый брак выглядит вот так. Мужчина настолько сильно хотел быстро развестись, что привел в суд фальшивую жену.

Курьезный развод состоялся в китайской провинции Сычуань. Мужчина предложил своей жене развестись, но она была против этого. Поэтому он нашел довольно креативное решение этого вопроса, сообщает World Journal.

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Китаец по фамилии Ву не захотел тратить время на решение проблем и уговаривание жены, поэтому нанял актрису, чтобы та пришла в суд и подписала документы. Удивительно, но в суде подмены не заметили. Так как из-за пандемии все были в масках, никто не заметил, что на фото в паспорте другая женщина.

Ложь раскрылась, когда настоящая госпожа Ву случайно обнаружила, что уже в разводе. Она сообщила, что ничего не подписывала, и подала апелляцию в суд. Развод аннулировали, а фальшивым супругам назначили несколько суток административного ареста. Теперь незаконно разведенная женщина требует компенсации за моральный ущерб от собственного мужа, актрисы и судьи.