Тору Экхоффу 55 лет, он живет в Вестфолле, Норвегия, и работает на заводе по производству красок. Норвежец снял праздничное новогоднее видео в нижнем белье, где подвергает себя экстремальным нагрузкам и получает от них неподдельное удовольствие.

Норвежец Тор Экхофф – легендарный человек, известный на Youtube как Apetor. 12 лет назад он начал снимать свои душевные зимние видео, и с тех пор случилось многое: он пережил рак, слетал в Америку, стал звездой мирового масштаба. На первый взгляд его видео могут показаться обычной рекламой водки. Ведь он постоянно пьет водку одной и той же марки, при этом катается на коньках, обтирается снегом, плавает в ледяном море.

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Но по словам Тора, никакие производители водки с ним никогда не связывались, и вообще, по законам Норвегии он не имеет права получать деньги за рекламу алкоголя.

Этой зимой он продолжил свою традицию снова – в красивой норвежской сельской местности записал праздничное видео. Новогодний ролик отвечает его любимой теме – он употребляет большое количество алкоголя и много чудит: бегает по ледяной пещере, обнимает деревья, высиживает из яйца красного вязаного человечка и поит его водкой.

Это не первое вирусное видео Экхоффа, поскольку у его Youtube-канала более миллиона подписчиков.