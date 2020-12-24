"Барак Обама": Гордон подорвал сеть неудачной шуткой на интервью с Ходорковским – подборка мемов
Во время нового интервью с Михаилом Ходорковским Дмитрий Гордон решил пошутить, однако получилось у него неудачно.
23 декабря на YouTube-канале Дмитрия Гордона вышел очередной выпуск программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Героем нового интервью стал российский бизнесмен Михаил Ходорковский, сообщают Развлечения 24.
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В ходе беседы Гордон решил пошутить об условиях содержания заключенных в исправительной колонии, где раньше находился его собеседник.
Гордон: В каких условиях вы сидели?
Ходорковский: Барак.
Гордон: Обама?
Ходорковский: (после неловкой паузы) Ну типа...
Судя по выражению лица Ходорковского, импровизация интервьюера ему не слишком понравилась. Этого не скажешь о пользователях сети, которые мгновенно начали придумывать и публиковать свои варианты этого диалога в интернете.
Развлечения 24 оформили мемы в традиционном стиле на основе комментариев в социальных сетях. Предлагаем посмотреть на некоторые из них.
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