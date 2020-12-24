Во время нового интервью с Михаилом Ходорковским Дмитрий Гордон решил пошутить, однако получилось у него неудачно.

23 декабря на YouTube-канале Дмитрия Гордона вышел очередной выпуск программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Героем нового интервью стал российский бизнесмен Михаил Ходорковский, сообщают Развлечения 24.

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В ходе беседы Гордон решил пошутить об условиях содержания заключенных в исправительной колонии, где раньше находился его собеседник.

Гордон: В каких условиях вы сидели?

Ходорковский: Барак.

Гордон: Обама?

Ходорковский: (после неловкой паузы) Ну типа...

А тем временем победа в номинации "Юморист 2020" заслуженно достается Дмитрию Гордон pic.twitter.com/G8TAhP4dXx — Киевский Дончанин (@Kyiv_Donetsk) December 23, 2020

Судя по выражению лица Ходорковского, импровизация интервьюера ему не слишком понравилась. Этого не скажешь о пользователях сети, которые мгновенно начали придумывать и публиковать свои варианты этого диалога в интернете.

Развлечения 24 оформили мемы в традиционном стиле на основе комментариев в социальных сетях. Предлагаем посмотреть на некоторые из них.

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