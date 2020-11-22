В сети набирает популярность видео, на котором шуточный алфавит исполняют украинские политики.

Самые смешные и популярные видео сейчас снимают в TikTok. UAINFO.org сообщает, что именно для этой социальной сети медиа-команда KlymenkoTime создала ироничное видео, на котором буквам алфавита "весело учат" известные украинские политики, в том числе и президенты Украины – от Виктора Ющенко до Владимира Зеленского.

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Предлагаем вам развлечься перед началом новой рабочей недели и посмотреть это ироничное видео: