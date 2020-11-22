У мережі набирає популярність відео, на якому жартівливий алфавіт виконують українські політики.

Найсмішніші та найпопулярніші відео зараз знімають у TikTok. UAINFO.org повідомляє, що саме для цієї соціальної мережі медіа-команда KlymenkoTime створила іронічне відео, на якому буквам алфавіту "весело навчають" відомі українські політики, в тому числі і президенти України – від Віктора Ющенка до Володимира Зеленського.

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Пропонуємо вам розважитись перед початком нового робочого тижня та переглянути це іронічне відео: