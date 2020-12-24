Під час нового інтерв'ю з Михайлом Ходорковським Дмитро Гордон вирішив пожартувати, проте вийшло у нього невдало.

23 грудня на YouTube-каналі Дмитра Гордона вийшов черговий випуск програми "В гостях у Дмитрия Гордона". Героєм нового інтерв'ю став російський бізнесмен Михайло Ходорковський, повідомляють Розваги 24.

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Під час розмови Гордон вирішив пожартувати щодо умов утримання в'язнів у виправній колонії, де свого часу перебував його співрозмовник.

Гордон: В каких условиях вы сидели?

Ходорковський: Барак.

Гордон: Обама?

Ходорковський: (після ніякової паузи) Ну типа…

А тем временем победа в номинации "Юморист 2020" заслуженно достается Дмитрию Гордон pic.twitter.com/G8TAhP4dXx — Киевский Дончанин (@Kyiv_Donetsk) December 23, 2020

Судячи з виразу обличчя Ходорковського, імпровізація інтерв'юера йому не надто сподобалася. Цього не скажеш про користувачів мережі, які миттєво почали вигадувати та публікувати свої варіанти діалогу в інтернеті.

Розваги 24 оформили меми у традиційному стилі на основі коментарів у соціальних мережах. Пропонуємо переглянути деякі з них.

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