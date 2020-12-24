"Барак Обама": Гордон підірвав мережу невдалим жартом на інтерв'ю з Ходорковським – меми
Під час нового інтерв'ю з Михайлом Ходорковським Дмитро Гордон вирішив пожартувати, проте вийшло у нього невдало.
23 грудня на YouTube-каналі Дмитра Гордона вийшов черговий випуск програми "В гостях у Дмитрия Гордона". Героєм нового інтерв'ю став російський бізнесмен Михайло Ходорковський, повідомляють Розваги 24.
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Під час розмови Гордон вирішив пожартувати щодо умов утримання в'язнів у виправній колонії, де свого часу перебував його співрозмовник.
Гордон: В каких условиях вы сидели?
Ходорковський: Барак.
Гордон: Обама?
Ходорковський: (після ніякової паузи) Ну типа…
Судячи з виразу обличчя Ходорковського, імпровізація інтерв'юера йому не надто сподобалася. Цього не скажеш про користувачів мережі, які миттєво почали вигадувати та публікувати свої варіанти діалогу в інтернеті.
Розваги 24 оформили меми у традиційному стилі на основі коментарів у соціальних мережах. Пропонуємо переглянути деякі з них.
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