Тору Екхоффу 55 років, він живе у Вестфоллі, Норвегія, працює на заводі з виробництва фарб, а у вільний час знімає відео, в яких катається по тонкому льоду і випиває. До свят норвежець зняв святкове новорічне відео у нижній білизні, де піддає себе екстремальним навантаженням і отримує від них непідробне задоволення.

Норвежець Тор Екхофф – легендарна людина, відома на Youtube як Apetor. 12 років тому він почав знімати свої душевні зимові відео, і з того часу сталося багато: він пережив рак, злітав в Америку, став зіркою світового масштабу. На перший погляд його відео можуть здатися звичайною рекламою горілки. Адже він постійно п'є горілку однієї і тієї ж марки, при цьому катається на ковзанах, обтирається снігом, плаває в крижаному морі.

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Але за словами Тора, ніякі виробники горілки з ним ніколи не зв'язувалися, і взагалі, за законами Норвегії він не має права отримувати гроші за рекламу алкоголю.

Цієї зими він продовжив свою традицію знову – в гарній норвезькій сільській місцевості записав святкове відео. Новорічний ролик відповідає його улюбленій темі – він вживає велику кількість алкоголю та багато чудить: бігає по крижаній печері, обіймає дерева, висиджує з яйця червоного в'язаного чоловічка і поїть його горілкою.

Це не перше вірусне відео Екхоффа, оскільки у його Youtube-канала більше мільйона підписників.