Нещасливий шлюб виглядає ось так. Чоловік настільки сильно хотів швидко розлучитися, що привів до суду фальшиву дружину.

Курйозне розлучення відбулося у китайській провінції Сичуань. Чоловік запропонував свої дружині розлучитися, але та була проти. Тому він знайшов досить креативне вирішення цього питання, повідомляє World Journal.

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Китаєць на прізвище Ву не захотів витрачати час на розв'язання проблем та вмовляння дружини, тому найняв акторку, щоб та прийшла до суду і підписала документи. Дивовижно, але у суді підміни не помітили. Оскільки через пандемію усі були в масках, ніхто не зауважив, що на фото в паспорті інша жінка.

Брехня розкрилася, коли справжня пані Ву випадково виявила, що вже розлучена. Вона повідомила, що нічого не підписувала, і подала апеляцію до суду. Розлучення анулювали, а фальшивому подружжю призначили декілька діб адміністративного арешту. Тепер незаконно розлучена жінка вимагає компенсації за моральну шкоду від власного чоловіка, акторки та судді.