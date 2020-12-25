Домашні улюбленці – повноцінні члени родини, тому господарі завжди прагнуть забезпечити їх усім найкращим. Наприклад, британка Аліса Торн за 6 місяців витратила шалену суму грошей на свого собаку.

52-річна Аліса Торн, мешканка англійського міста Уельс, до безтями любить свого собаку Фабіо породи китайська чубата, і регулярно купує йому дорогі та навіть розкішні подарунки. За її підрахунками за пів року вона витратила на нього 12 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Mirror.

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Аліса купила Фабіо у липні цього року, після того, як її 10-річний пес Гюго раптово помер. Вона була розбита горем після втрати собаки, тому нове цуценя стало для неї порятунком.



Аліса Торн та її улюбленець Фабіо / Фото Mirror

Покупка собаки обійшлася жінці у 2500 фунтів стерлінгів (95 тисяч гривень). Ще 1 тисячу фунтів (38 тисяч гривень) вона витратила на собачу вечірку, на якій Аліса подарувала Фабіо метелик, оздоблений камінням Сваровські вартістю 600 фунтів стерлінгів (майже 23 тисячі гривень) та іграшковий кабріолет за 160 фунтів (понад 6 тисяч гривень).





Жінка постійно робить Фабіо дорогі подарунки / Фото Mirror

Зрозуміло, що господарка не залишила свого улюбленця без різдвяних подарунків. Напередодні свята вона перетворила літній будиночок у саду на справжню зимову казку з різноманітними декораціями. На своє перше Різдво Фабіо отримає новий дизайнерський одяг, аксесуари та іграшки.





Різдвяний будиночок, оформлений спеціально для Фабіо / Фото Mirror

Я вважаю Фабіо своєю дитиною, тому я хочу балувати його приємними речами. Він просто наймиліший пес у світі. Вже не можу дочекатися моменту, коли допомагатиму йому розгортати різдвяні подарунки,

– розповіла Аліса Торн.

Наразі песик може похизуватися гардеробом, у якому є більше, ніж 800 одиниць собачого одягу, загальною вартістю близько 6 тисяч фунтів стерлінгів (229 тисяч гривень). Більшість з них були виконані на замовлення спеціально для Фабіо.

Фабіо у святковому костюмі / Фото Mirror

Загалом, враховуючи одяг, аксесуари та косметичні засоби, Аліса Торн витратила на свого улюбленця понад 12 тисяч фунтів стерлінгів (майже 458 тисяч гривень).