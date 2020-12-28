Здається, що маленькі цуценята – наймиліші створіння у світі. Проте, на жаль чи на щастя, вони дуже швидко ростуть. Іноді трансформація настільки вражаюча, що виникає питання: це ми заводимо собак, чи вони нас?

Найджел Карві та Лінда Боулі – господарі дворічного собаки Марлі, які мешкають у британському графстві Дербішир, повідомляє Metro. У 2018 році вони завели цуцика кавказької вівчарки, проте не очікували, що пес виросте настільки великим.

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Марлі одразу почав дуже швидко рости. Господарі пояснюють це тим, що вночі у цуциків відбуваються стрибки росту, тому щоранку вони прокидалися немов би з іншою, ще більшою, собакою.



Марлі одразу почав активно рости / Фото Caters News

Зараз Марлі вищий за мене, коли стоїть на задніх лапах, а мій ріст – 188 сантиметрів. Він величезний, і я дивлюся на нього знизу вгору, коли він спирається мені на плечі, – поділився 63-річний Найджел.



Ріст Марлі – майже 2 метри / Фото Caters News

Наразі ріст собаки, коли він стоїть на задніх лапах, складає 198 сантиметрів, а вага – 89 кілограмів.

Зважаючи на його юний вік, Марлі досі продовжує рости, проте не так активно, як у дитинстві. Не дивлячись та ще, що він вже більший за представників своєї породи (середня вага дорослої кавказької вівчарки – 50-60 кілограмів), собаки ростуть до 3-4 років. Тому можна лише припустити, яких розмірів він досягне у дорослому віці.





Марлі вимагає багато часу та уваги господарів / Фото Caters News

Зрозуміло, що догляд за таким собакою вимагає часу, зусиль та грошей. Раціон Марлі складається з якісних білкових продуктів – фаршу, курки, риби, овочів та спеціальних собачих ласощів. Таке харчування коштує більше, ніж 120 фунтів стерлінгів на місяць (понад 4600 гривень).

Крім того, Марлі, як молодий та активний пес, потребує значних фізичних навантажень. Щодня господарі ходять з ним на десятикілометрові прогулянки. Вони жартують, що за рік вже тричі подолали відстань від Лендс-Енд до Джона О'Гроутса (686 кілометрів).

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Перехожі на вулиці часто зупиняються, коли бачать Марлі. Це зрозуміло, адже зустріти такого гіганта можна не щодня. До того ж кавказька вівчарка – не надто розповсюджена порода у Великій Британії.