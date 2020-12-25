У заводчика шпіців з Тулса, штат Оклахома, США в 2013 році не вийшло продати одного з цуценят через те, що той не відповідав потрібним стандартам – був більший і товстіший, ніж всі інші, тож він віддав щеня в притулок.

Могло здаватися, що померанському шпіцу Бертраму з самого початку не пощастило в житті. Адже притулок залишає тварин тільки на два тижні, а потім присипляє, якщо не знаходить "добрі" руки. Але "ведмежаті" пощастило! Притулок опублікував знімки нестандартного цуценя на своєму сайті, і їх побачила художниця з Нью-Йорку Грейсін Кеті. Вона відразу ж вподобала цього симпатягу. Тож забрала його в Ню-Йорк, де володіє власною художньою галереєю.

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Я думала, що магія пізнання твого нового друга відразу ж нереальна, поки не відчула це! Його мордочка, синя бандана, його гігантські лапи і очі дивилися в різні боки, він був сірого кольору, а не коричневого, вираз його обличчя говорив зі мною, я знала, що це буде він,

– поділилась враженнями Кеті на сайті boredpanda.

Кеті була так зачарована незвичайною красою цуценя, що вирішила завести для нього аккаунт в Instagram, який миттєво став популярним. Зараз у сторінки Бертрама понад 430 тисяч підписників і більше 3 тисяч публікацій.

Фотографії Берті незмінно викликають захоплення у відвідувачів його Інстаграма. А ось і сам Бертрам.