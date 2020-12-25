У заводчика шпицев из Тулси, штат Оклахома, США в 2013 году не получилось продать одного из щенков из-за того, что тот не соответствовал нужным стандартам – был больше и толще, чем все остальные, поэтому он отдал щенка в приют.

Могло показаться, что померанском шпицу Бертраму с самого начала не повезло в жизни. Ведь приют оставляет животных только на две недели, а потом усыпляет, если не находит "добрые" руки. Но "медвежонку" повезло! Приют опубликовал снимки нестандартного щенка на своем сайте, и их увидела художница из Нью-Йорка Грейсин Кэти. Она сразу же полюбила этого симпатягу. Поэтому забрала его в Ню-Йорк, где владеет собственной художественной галереей.

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Я думала, что магия познания твоего нового друга сразу же нереальна, пока не почувствовала это! Его мордочка, синяя бандана, его гигантские лапы и глаза смотрели в разные стороны, он был серого цвета, а не коричневого, выражение его лица говорило со мной, я знала, что это будет он,

– поделилась впечатлениями Кэти на сайте boredpanda.

Кэти была так очарована необыкновенной красотой щенка, что решила завести для него аккаунт в Instagram, который мгновенно стал популярным. Сейчас у страницы Бертрама более 430 тысяч подписчиков и более 3 тысяч публикаций.

Фотографии Берти неизменно вызывают восхищение у посетителей его Инстаграма. А вот и сам Бертрам.