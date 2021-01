Кішки – одні з кращих домашніх тварин, яких ви можете завести. Якщо ви не наважуєтеся взяти на себе відповідальність за домашню тварину, можливо, вам варто ще раз поглянути на переваги наявності кішки.

Де б ви не були, ймовірно, знайдеться хтось, хто засуджує тих, хто тримає вдома котиків. Але на кожного ненависника кішок знайдеться котоносець – той, хто щиро вірить, що кішки не підступні або злі, їх просто неправильно розуміють.

В соціальній мережі Twitter є акаунт Why you should have a cat (Чому вам потрібен кіт), який не тільки радує великою кількістю фото і відео з котиками, а й виконує важливу місію.

В описі акаунту говориться – "ідеальний, щоб показати батькам, чому ви хочете кота". У ньому публікують найчарівніші знімки з кошенятами, є і з дорослими котиками, але менше. Передбачається, що демонстрація даних матеріалів допоможе тим, хто хоче завести кота, переконати близьких, які відкидають цю ідею.

