Чому вам потрібен кіт: ідеальний твіттер-аккаунт, що переконає близьких завести милу тваринку
Кішки – одні з кращих домашніх тварин, яких ви можете завести. Якщо ви не наважуєтеся взяти на себе відповідальність за домашню тварину, можливо, вам варто ще раз поглянути на переваги наявності кішки.
Де б ви не були, ймовірно, знайдеться хтось, хто засуджує тих, хто тримає вдома котиків. Але на кожного ненависника кішок знайдеться котоносець – той, хто щиро вірить, що кішки не підступні або злі, їх просто неправильно розуміють.
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В соціальній мережі Twitter є акаунт Why you should have a cat (Чому вам потрібен кіт), який не тільки радує великою кількістю фото і відео з котиками, а й виконує важливу місію.
В описі акаунту говориться – "ідеальний, щоб показати батькам, чому ви хочете кота". У ньому публікують найчарівніші знімки з кошенятами, є і з дорослими котиками, але менше. Передбачається, що демонстрація даних матеріалів допоможе тим, хто хоче завести кота, переконати близьких, які відкидають цю ідею.
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