Свои внешние трансформации мы можем отследить только с помощью фото и видео, однако на них видны изменения за какой-то промежуток времени – месяц, год или несколько лет. А что бы вы сказали, если бы могли увидеть, как менялись ежедневно в течение десятилетия?

Найл Грей, радиоведущий из Великобритании, начал фотографировать себя, когда ему было 14 лет. В течение 10 лет он ежедневно делал селфи. За это время парень с подростка превратился во взрослого мужчину. Недавно он обьединил все снимки в одно видео и опубликовал его в своих социальных сетях. В 2-минутном ролике можно увидеть впечатляющую 10-летнюю трансформацию, сообщают Развлечения 24.

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Сейчас Найлу Грею 24 года, он работает радиоведущим и диджеем. Кроме того, он активно ведет собственные социальные сети и может похвастаться армией подписчиков. Например, в TikTok за жизнью парня следят 300 тысяч человек. Все они видят Найла красивым молодым человеком, но каким было их удивление, когда в начале видео с трансформацией на экране появился неуверенный 14-летний подросток.

Как изменился Найл Грей за 10 лет

Читатели парня были поражены изменениями и засыпали его сотнями приятных комментариев в TikTok и Instagram. Увидев такую ​​реакцию своей аудитории, Найл пообещал продолжить фотографироваться и опубликовать еще одно видео через 10 лет.