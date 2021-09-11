Подорож Братства Персня

Дев'ятеро італійців з провінції К'єтті, одягнених як герої Толкіна, розпочали свою подорож 27 серпня. Окрім відповідних костюмів, вони взяли із собою і копію Єдиного Персня, який повинні були знищити у Везувії замість Ородруїна. Усе це вони затіяли не лише заради розваги, а й для того, щоб зібрати кошти на будівництво Селища Гобітів в Італії, відкриття якого заплановане на наступний рік.

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Італійські фанати Толкіна створили власне Братство Персня / Фото з інстаграму _myhobbitlife_

Ідейним натхненником цієї подорожі став 37-річний кондитер Ніколас Джентиле. Шанувальником "Володаря Перснів" він став ще у дитинстві, і з того часу його любов до твору Толкіна не згасла. Знайти однодумців, які б вирушили у дорогу разом із ним, було нескладно. Ба більше, їх виявилося настільки багато, що Ніколас був змушений провести відбір.

Деякими членами Братства Персня стали близькі друзі чоловіка, а також абсолютно випадкові та незнайомі йому люди, які подали заявки на участь. Охочих було більше ніж 300. Серед них обирали тих, хто найбільше походив на того чи іншого героя книги.



Братство Персня з Італії / Фото з інстаграму _myhobbitlife_

Тож у подорож до Везувію зібралися четверо гобітів, чарівник, гном, ельф і дві людини. У реальному житті вони є представниками абсолютно різних професій. Наприклад, у гобітів Сема, Фродо, Меррі та Піпіна перевтілилися кондитер Ніколас, інженер Девід, банківський працівник Джованні та ілюстратор Стефано. Фотограф Франческо став ельфом Леголасом, косплеєр Леонардо – гномом Гімлі, а історик Сімон – чарівником Гендальфом. Ще двоє учасників команди, фізіотерапевт Рікардо і блогер Крістіан залишилися людьми, але перевтілилися у Боромира та Арагорна.

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Чоловіки вирушили у неблизьку дорогу, і проходили за день по 25 – 30 кілометрів, а вночі зупинялися, аби відпочити та відновити сили. На своєму шляху вони навіть відтворили кілька відомих сцен із книги про Братство Персня.



Чоловіки мандрували майже тиждень / Фото з інстаграму _myhobbitlife_

Мандрівники дісталися пункту призначення 2 вересня. На вершині Ніколас Джентиле виголосив промову, після якої перстень кинули у жерло вулкану.

Наш перстень, попри його недобру репутацію, не розладив нашу групу. Ця пригода стала для нас символом боротьби зі страхом перед завтрашнім днем,

– сказав Ніколас.

Після церемонії знищення Єдиного Персня братство відсвяткувало закінчення своєї подорожі у пабі. До чоловіків приєдналися і місцеві жителі.

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