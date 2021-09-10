Штучний інтелект VS справжні чоловіки

Відео із цим експериментом опублікували на ютуб-каналі Cut. Вони запросили до участі у шоу Perfect Person дівчину, на ім'я Кет та ще двох хлопців – 26-річного Джессі та 24-річного Ештона. Ще одним учасником став ноутбук із ботом AI Bot, у якого було найбільше шансів сподобатися Кет – він мав усі необхідні відомості про неї та її смаки.

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Кет прийшла на шоу, щоб знайти ідеального чоловіка / Скриншот

За умовами, дівчина повинна обрати одного із трьох претендентів, та сходити із ним на побачення. Визначитися вона мала, опираючись на відповіді хлопців, які вони давали на її запитання.

Кет не бачила претендентів і не чула їхніх справжніх голосів. Студію розділили ширмою, а голоси замаскували за допомогою програми. Тож дівчина ніяк не могла зрозуміти, що одним з учасників був ШІ, а її вибір мав бути по-справжньому неупередженим.

З самого початку Кет зізналася, що шукає ідеального чоловіка для себе, і сподівається вийти за нього заміж. Вона розповіла, що двічі була у серйозних стосунках, і тепер точно знає, чого хоче від свого партнера.

Як штучний інтелект відповідав на питання дівчини

Кет поставила кожному із претендентів кілька запитань. Насамперед вона поцікавилася, як вони турбуються про своє ментальне здоров'я та відновлюють душевну рівновагу. Джессі відповів, що його заспокоюють водойми і плавання, а Ештону подобаються піші прогулянки лісом та туристичні походи.



Кет по черзі ставила запитання учасникам / Скриншот

У бота ж вона запитала, як йому вдається залишатися активним, і отримала відповідь, яка її здивувала. "Я ходжу у спортзал, одягаю спортивні штани та пізнаю життя нестандартним способом", – сказав ШІ.

Далі вона запитала у хлопців, які жанри порнофільмів їм подобаються. Джессі та Ештон засоромилися, і спробували уникнути відповіді, а от AI Bot навпаки. "Мами з передмістя", – пролунало у навушниках Кет.

Уже після двох перших раундів дівчина змогла зробити деякі висновки. Вона сказала, що вважає кандидатів під номером 1 і під номером 2 доволі цікавими, і могла б уявити себе у стосунках з ними. А от третій претендент (бот) ризикував потрапити у френдзону.



Відповіді бота здавалися дівчині дивними / Скриншот

Третє коло стало завершальним. У ньому Кет поставила різні питання кожному з "наречених". У Джессі вона попросила розповісти про його друзів і поцікавилася, чи сподобалася б їм. У Ештона дівчина запитала про його улюблену тварину. А ботові дісталося питання про те, які якості роблять його хорошим другом і достойним партнером.

Я не ідеальний, але зміг заслужити довіру мого батька,

– сказав штучний інтелект.

Врешті Кет довелося обирати когось одного, але спершу вона поділилася враженнями від кожного з претендентів. Джессі здався їй веселим та привітним, а в AI Bot вона помітила схожі до своїх риси. Проте вона додала, що для себе шукає когось більш товариського та комунікабельного. Тож її фінальний вибір пав на другого кандидата – Ештона.



Кет обрала другого кандидата / Скриншот

Після цього ширму забрали, щоб Кет з Ештоном змогли побачитися. Вони обмінялися люб'язностями, і наприкінці дівчині показали й інших двох кандидатів на побачення з нею. Вона була шокована, коли зрозуміла, що третім "хлопцем" був штучний інтелект. "Справді, деякі його відповіді були дещо дивними. Я подумала, що це доволі незграбний хлопець", – прокоментувала Кет появу ноутбука у студії.

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