Блогер-мандрівник Броді Мосс із Західної Австралії відомий своїм мільйонам шанувальників на ютубі як Youngbloods. Свого часу чоловік кинув роботу електрика, щоб зосередитися виключно на створенні відео.

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У своїх відео австралієць в основному показує, як він плаває, займається сноркелінгом і ловить рибу, а також взаємодіє з різними морськими тваринами, такими як морські черепахи, кити, дельфіни і акулячі скати. Саме завдяки цим відео Броді і прославився. Крім того, він зимує на далеких тропічних островах, подорожує зі своїм псом та спить у плавучому наметі в океані.



Броді Мосс та його пес / Фото інстаграм YBS



Австралієць ночує у плавучому наметі / Фото інстаграм YBS



Блогер-мандрівник Броді Мосс / Фото інстаграм YBS

Іноді під час прогулянок можуть траплятися і зовсім несподівані зустрічі, наприклад, з гігантським китом. І судячи но голосним та емоційним крикам, Броді був зовсім не готовий до такої зустрічі. Чоловік був вражений розмірами ссавця, а особливо його хвостом – той був розміром з його сапборд. За словами блогера, кит якийсь час кружляв навколо нього і поплив не відразу.

Не можу повірити, якими цікавими стають тварини, коли маленька тиха фігура дрейфує у морі. Ці кити налякали мене, коли вони без попередження спливли на поверхню прямо переді мною, і я не був готовий до цього,

– підписав відео мандрівник.

Більше про захопливі пригоди Броді Мосса дивіться у відео та на його каналі в ютубі:

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