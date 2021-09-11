Путешествие Братства Кольца

Девять итальянцев из провинции Кьетти, одетых как герои Толкина, начали свое путешествие 27 августа. Кроме соответствующих костюмов, они взяли с собой и копию Кольца Всевластия, которое должны были уничтожить в жерле Везувия вместо Ородруина. Все это они затеяли не только ради развлечения, но и для того, чтобы собрать средства на строительство Деревни Хоббитов в Италии, открытие которого запланировано на следующий год.

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Итальянские фанаты Толкина создали собственное Братство Кольца​ / Фото из инстаграма _myhobbitlife_

Идейным вдохновителем этого путешествия стал 37-летний кондитер Николас Джентиле. Поклонником "Властелина Колец" он стал еще в детстве, и с тех пор его любовь к произведению Толкиена не угасла. Найти единомышленников, которые отправились в путь вместе с ним, было нетрудно. Более того, их оказалось так много, что Николас был вынужден провести отбор.

Некоторыми членами Братства Кольца стали близкие друзья мужчины, а также абсолютно случайные и незнакомые ему люди, которые подали заявки на участие. Желающих было больше 300. Среди них выбирали тех, кто больше всего похож на того или иного героя книги.



Братство Кольца из Италии / Фото из инстаграма _myhobbitlife_

В итоге в путешествие к Везувию собрались четверо хоббитов, волшебник, гном, эльф и два человека. В реальной жизни они являются представителями совершенно разных профессий. Например, в хоббитов Сэма, Фродо, Мерри и Пипина перевоплотились кондитер Николас, инженер Дэвид, банковский работник Джованни и иллюстратор Стефано. Фотограф Франческо стал эльфом Леголасом, косплеер Леонардо – гномом Гимли, а историк Симон – волшебником Гэндальфом. Еще двое участников команды, физиотерапевт Рикардо и блогер Кристиан остались людьми, но перевоплотились в Боромира и Арагорна.

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Мужчины отправились в неблизкую дорогу, и проходили за день по 25 – 30 километров, а ночью останавливались, чтобы отдохнуть и восстановить силы. На своем пути они даже воссоздали несколько известных сцен из книги о Братстве Кольца.

Мужчины шли почти неделю / Фото из инстаграмп _myhobbitlife_

Путешественники добрались пункта назначения 2 сентября. На вершине Николас Джентиле произнес речь, после чего кольцо бросили в жерло вулкана.

Кольцо, несмотря на его недобрую репутацию, не разладило нашу группу. Это приключение стало для нас символом борьбы со страхом перед завтрашним днем,

– сказал Николас.

После церемонии уничтожения Единого Кольца братство отпраздновало окончание своего путешествия в пабе. К мужчинам присоединились и местные жители.

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