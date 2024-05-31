"А голову ти вдома не забув": добірка смішних анекдотів та мемів про школу

12:10

Школа – це місце, де ми не лише отримуємо знання, але й знаходимо друзів, переживаємо незабутні моменти та вчимося долати труднощі. Останній дзвоник – це особливий день, який символізує закінчення навчального року, а для випускників – і прощання зі школою.