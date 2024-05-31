Вже традиційно в останні дня травня у всіх школах України лунає останній дзвоник. Пропонуємо разом з Розваги 24 згадати шкільні роки.

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Анекдоти про школу

Урок біології:

  • Маша, де живуть кити?
  • У морі.
  • А де знаходиться море?
  • У підручнику з географії, на сторінці 37.

На уроці математики:

  • Петрику, якщо у тебе є 10 яблук і ти віддав 3, скільки у тебе залишилося?
  • Ну, 10. Я ж не дурень, щоб свої яблука віддавати!

На контрольній:

  • Іване, списуєш в Оленки?
  • Ні, Марія Іванівна, я лише перевіряю, чи правильно вона списує у мене.

Меми про школу

Меми про школу