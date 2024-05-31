Вже традиційно в останні дня травня у всіх школах України лунає останній дзвоник. Пропонуємо разом з Розваги 24 згадати шкільні роки.
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Анекдоти про школу
Урок біології:
- Маша, де живуть кити?
- У морі.
- А де знаходиться море?
- У підручнику з географії, на сторінці 37.
На уроці математики:
- Петрику, якщо у тебе є 10 яблук і ти віддав 3, скільки у тебе залишилося?
- Ну, 10. Я ж не дурень, щоб свої яблука віддавати!
На контрольній:
- Іване, списуєш в Оленки?
- Ні, Марія Іванівна, я лише перевіряю, чи правильно вона списує у мене.