У соцмережах не забарилися та одразу ж провели паралелі між Макроном та Лукашенко, який на початку російського вторгнення в Україну теж з картою та піною з рота "показував", "звідки готувався напад на Білорусь".

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Що сказав Макрон

Президент Франції вважає, що Київ має право завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії, звідки здійснюються обстріли України.

Ми повинні дозволити їм (Україні – 24 Канал) нейтралізувати (російські – 24 Канал) військові бази, з яких запускаються ракети,

– заявив Макрон.

Щоправда, з наведених коментарів не зрозуміло, чи говорив очільник Франції про використання західної зброї проти цілей у Росії.

Макрон також приніс карту України та прикордонних територій, щоб показати, зокрема, наскільки близько розташовані українські міста, атаковані російськими військами, до кордону РФ. Саме вона і породила чимало мемів.

Соцмережі вибухнули мемами

Чимало людей відмітили, що Макрон, як і Лукашенко, приносив мапу, але є нюанс.

Окупанти, очевидно, обурюються пропозицією Макрона. Схоже, такого рішучого кроку не очікували не лише українці, але й навіть російські пропагандисти, в яких вже почалася істерика.