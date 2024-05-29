В соцсетях не замедлили и сразу же провели параллели между Макроном и Лукашенко, который в начале российского вторжения в Украину тоже с картой и пеной изо рта "показывал", "откуда готовилось нападение на Беларусь".

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Что сказал Макрон

Президент Франции считает, что Киев имеет право наносить удары по военным объектам на территории России, откуда осуществляются обстрелы Украины.

Мы должны позволить им (Украине – 24 Канал) нейтрализовать (российские – 24 Канал) военные базы, с которых запускаются ракеты,

– заявил Макрон.

Правда, из приведенных комментариев не понятно, говорил ли глава Франции об использовании западного оружия против целей в России.

Макрон также принес карту Украины и приграничных территорий, чтобы показать, в частности, насколько близко расположены украинские города, атакованные российскими войсками, к границе РФ. Именно она и породила немало мемов.

Соцсети взорвались мемами

Многие отметили, что Макрон, как и Лукашенко, приносил карту, но есть нюанс.

Оккупанты, очевидно, возмущаются предложением Макрона. Похоже, такого решительного шага не ожидали не только украинцы, но и даже российские пропагандисты, в которых уже началась истерика.