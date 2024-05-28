Своим опытом расточительства люди поделились на форуме Reddit.

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Одной из таких покупок был телескоп. Но проблема заключается в том, что его владелец ни разу не использовал его, ведь в его стране постоянно облачно.

Следующая вещь, которая теперь лежит без дела, – велосипед для фитнеса. Автор отметил, что планировал смотреть телевизор, кататься на велосипеде. Но теперь он просто вешает на него одежду.

Дефибриллятор сердца также является довольно ценной покупкой, однако человек, который приобрел его надеется, что никогда не использует его. Что ж, с этим трудно не согласиться. Пусть лучше он никогда не понадобится ему.



Дефибриллятор сердца / Фото Unsplash

А вот другой человек хотел сделать довольно необычный бизнес. Мужчина приобрел 8 участков на кладбище.

Я знал, что цена вырастет вдвое, и подумал, что это будет хорошая инвестиция. Но участки на кладбище не продаются как горячие пирожки,

– подчеркнул он.

Камера – это довольно дорогая покупка. Однако не для нашего следующего "счастливчика", который купил камеру за 1 тысячу долларов и использовал ее только 1 раз!

Еще меньше повезло следующему человеку, который приобрел стиральную машинку 3 года назад и до сих пор не достал ее из коробки. Это просто фантастика!

Следующий герой этой подборки купил дорогие часы, чтобы отпраздновать важный для себя момент. Но, по его словам, они кажутся слишком шикарными, чтобы носить их регулярно.

Будем надеяться, что вы все же будете пользоваться вещами, которые приобрели. А эта подборка доказывает, что стоит несколько раз подумать перед покупкой ценных вещей!