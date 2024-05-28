Свой эксперимент он активно освещал в сети Х.

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Сначала он опубликовал фото, на котором видно, что он исключил все ингредиенты из бургера. В частности он заказал тройной гамбургер:

"без кетчупа",

"без соленых огурцов",

"без нарезанного кубиками лука",

"без говядины",

"без горчицы",

"без обычной булочки",

"без американского сыра",

"без соли".

Таким образом общая стоимость его заказа составила 5,39 доллара. Также он заплатил 11 долларов за доставку и еще 3 – сервисного сбора. Связан ли такой эксперимент с повышением стоимости продуктов McDonald's – пока неизвестно.



Заказ мужчины / Фото из сети Х

Что же было в коробке

Как ни странно, Грег получил просто пустую коробку. Об этом его заблаговременно предупредил курьер. Следующее фото, которое опубликовал Грег, показывает пустую коробку для гамбургеров.



Что было в коробке / Фото из сети Х

Ранее на ютуб-канале How It's Made показали полный процесс приготовления бургеров. Это признание вызвало удивление и сомнения у некоторых пользователей сети.