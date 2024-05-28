Свой эксперимент он активно освещал в сети Х.

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Сначала он опубликовал фото, на котором видно, что он исключил все ингредиенты из бургера. В частности он заказал тройной гамбургер:

  • "без кетчупа",
  • "без соленых огурцов",
  • "без нарезанного кубиками лука",
  • "без говядины",
  • "без горчицы",
  • "без обычной булочки",
  • "без американского сыра",
  • "без соли".

Таким образом общая стоимость его заказа составила 5,39 доллара. Также он заплатил 11 долларов за доставку и еще 3 – сервисного сбора. Связан ли такой эксперимент с повышением стоимости продуктов McDonald's – пока неизвестно.

Заказ мужа
Заказ мужчины / Фото из сети Х

Что же было в коробке

Как ни странно, Грег получил просто пустую коробку. Об этом его заблаговременно предупредил курьер. Следующее фото, которое опубликовал Грег, показывает пустую коробку для гамбургеров.

Что было в коробке
Что было в коробке / Фото из сети Х

Ранее на ютуб-канале How It's Made показали полный процесс приготовления бургеров. Это признание вызвало удивление и сомнения у некоторых пользователей сети.