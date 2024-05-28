Своїм досвідом марнотратства люди поділилися на форумі Reddit.

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Однією з таких покупок був телескоп. Але проблема полягає у тому, що його власник жодного разу не використав його, адже в його країні постійно хмарно.

Наступна річ, яка тепер лежить без діла, – велосипед для фітнесу. Автор зазначив, що планував дивитися телевізор, кататися на велосипеді. Але тепер він просто вішає на нього одяг.

Дефібрилятор серця також є доволі коштовною покупкою, однак людина, яка придбала його сподівається, що ніколи не використає його. Що ж, з цим важко не погодитися. Хай краще він ніколи не знадобиться їй.



Дефібрилятор серця / Фото Unsplash

А от інша людина хотіла зробити доволі незвичний бізнес. Чоловік придбав 8 ділянок на кладовищі.

Я знав, що ціна зросте вдвічі, і подумав, що це буде хороша інвестиція. Але ділянки на кладовищі не продаються як гарячі пиріжки,

– наголосив він.

Камера – це доволі коштовна покупка. Однак не для нашого наступного "щасливчика", який купив камеру за 1 тисячу доларів і використав її лише 1 раз!

Ще менше пощастило наступній людині, яка придбала пральну машинку 3 роки тому і досі не дістала її з коробки. Це просто фантастика!

Наступний герой цієї добірки купив дорогий годинник, щоб відсвяткувати важливий для себе момент. Але, за його словами, він здається занадто шикарним, щоб носити його регулярно.

Будемо сподіватися, що ви все ж будете користуватися речима, які придбали. А ця добірка доводить, що варто декілька разів подумати перед купівлею коштовних речей!