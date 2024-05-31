Уже традиционно в последние дни мая во всех школах Украины звучит последний звонок. Предлагаем вместе с Развлечения 24 вспомнить школьные годы.

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Анекдоты о школе

Урок биологии:

  • Маша, где живут киты?
  • В море.
  • А где находится море?
  • В учебнике по географии, на странице 37.

На уроке математики:

  • Петя, если у тебя есть 10 яблок и ты отдал 3, сколько у тебя осталось?
  • Ну, 10. Я же не дурак, чтобы свои яблоки отдавать!

На контрольной:

  • Иван, списываешь у Леночки?
  • Нет, Мария Ивановна, я лишь проверяю, правильно ли она списывает у меня.

Мемы про школу

Мемы про школу