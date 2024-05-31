Уже традиционно в последние дни мая во всех школах Украины звучит последний звонок. Предлагаем вместе с Развлечения 24 вспомнить школьные годы.
Смотрите также Макрон показал российские базы, которые надо бомбить: у врага уже подгорает
Анекдоты о школе
Урок биологии:
- Маша, где живут киты?
- В море.
- А где находится море?
- В учебнике по географии, на странице 37.
На уроке математики:
- Петя, если у тебя есть 10 яблок и ты отдал 3, сколько у тебя осталось?
- Ну, 10. Я же не дурак, чтобы свои яблоки отдавать!
На контрольной:
- Иван, списываешь у Леночки?
- Нет, Мария Ивановна, я лишь проверяю, правильно ли она списывает у меня.