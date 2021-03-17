Імітує дитячий плач та проблеми зі зв'язком: створили додаток, що саботує дзвінки у Zoom

Джерело:The Verge
Розробник Сем Лавін створив додаток Zoom Escaper, який просто необхідний усім, кому набридли регулярні дзвінки та відеоконференції. Він може імітувати дратівливі звуки, які перешкоджатимуть розмові та допоможуть уникнути її з поважних причин.
Використовуючи цей додаток, ви можете вибачитись і перервати дзвінок, щоб вирішити свої "проблеми". Співрозмовник навряд чи буде суперечити, коли почує, як голосно плаче ваша дитина чи як сусід зверху раптово вирішив взятися за ремонтні роботи.
Читайте також Дівчинка замінила тата на зустрічі у Zoom: вона розкрила його секрети колегам – кумедне відео
Всього Zoom Escaper пропонує 8 режимів звуків, які, на думку розробника, допоможуть уникнути неприємних чи небажаних розмов:
Послухати, як звучить кожен із цих вкрай неприємних звуків, можна на сторінці Zoom Escaper. Там також є інструкція, за допомогою якої можна під'єднати додаток до основної програми Zoom.
Інструкція та приклади використання Zoom Escaper