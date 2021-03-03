Під час робочої онлайн-зустрічі маркетологів компанії Layer Origin Nutrition стався курйозний, але дуже милий випадок. Дочка одного з учасників бесіди приєдналася до ділової розмови, коли її тато відлучився.

Зустріч співробітників у Zoom проходила як завжди, але одному з них довелося на хвилинку відійти від комп'ютера. Колеги продовжували розмову без нього, але несподівано на екрані з'явилася маленька дівчинка, і заговорила з татовими колегами.

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Дорослі радісно привіталися з дитиною, а вона натомість вирішила показати їм малюнок, який нещодавно намалювала зі своєю вчителькою. Дівчинка розповіла, що саме зображено на малюнку, і виявилося, що це – замальовка з життя її родини. Вона намалювала свою маму, яка злиться та свариться на тата через те, що той витратив забагато грошей на Супербоул – найголовніший матч американського футболу, який проходить раз на рік.

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Дівчинка могла б розповісти ще більше сімейних секретів, але в цей момент з'явився її тато і зайняв своє місце. Чоловік відверто не розумів, чому його колеги сміються. Схоже, що його захоплення спортом стане чудовою темою для офісних жартів.