Во время рабочей онлайн-встречи маркетологов компании Layer Origin Nutrition произошел курьезный, но очень милый случай. Дочь одного из участников беседы присоединилась к деловому разговору, когда ее папа отлучился.

Встреча сотрудников в Zoom проходила как обычно, но одному из них пришлось на минутку отойти от компьютера. Коллеги продолжали разговор без него, но неожиданно на экране появилась маленькая девочка, и заговорила с папиными коллегами.

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Взрослые радостно поздоровались с ребенком, а она взамен решила показать им рисунок, который недавно нарисовала со своей учительницей. Девочка рассказала, что именно изображено на рисунке, и оказалось, что это – зарисовка из жизни ее семьи. Она нарисовала свою маму, которая злится и ругает папу за то, что тот потратил много денег на Супербоул –главный матч американского футбола, который проходит раз в год.

Смотрите видео: как девочка заменила отца на рабочей онлайн-встрече

Девочка могла бы рассказать еще больше семейных секретов, но в этот момент появился ее отец и занял свое место. Мужчина откровенно не понимал, почему его коллеги смеются. Похоже, что его увлечение спортом станет отличной темой для офисных шуток.