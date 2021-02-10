Курьезы в Zoom: адвокат появился на онлайн-заседании суда в маске кота – смешное видео
Сегодня огромное количество официальных конференций, рабочих совещаний и даже судебных заседаний проходят в онлайн-режиме в Zoom. Несмотря на чрезвычайную важность и серьезность таких виртуальных встреч, иногда их проведение не обходится без курьезных ситуаций.
Источник:CNN
Адвокат Род Понтон появился на судебном заседании, которое проходило в Zoom, в маске белого грустного котенка. Видео этого забавного инцидента опубликовали на ютуб-канале 394-го окружного суда Техаса.
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В ролике можно увидеть, как к видеоконференции присоединился котенок с именем адвоката. Другие участники беседы были немного озадачены.
Мистер Понтон, кажется у вас включен фильтр в настройках видео,
– обратился к адвокату судья Рой Фергюсон.
После этих слов котенок заметно взволновался, а его глаза начали "бегать" туда-сюда. В это время адвокат пытался понять в чем проблема и отключить маску.
Я здесь, я не кот,
– сказал адвокат в образе котенка.
Смотрите видео: как адвокат появился на судебном заседании в Zoom в маске кота
После этого адвокат вышел из видеочата и снова появился в эфире без маски. Как стало известно позже, Род Понтон пользовался компьютером своей секретарши. Он предполагает, что фильтр котенка до этого включила ее дочь, а сам адвокат даже не знал о существовании такой функции.
Сначала я был немного расстроен из-за того, что произошло, но когда понял, что эта история стала вирусной, я пытался смеяться вместе со всей страной. Я думаю, что нам всем нужно немного юмора после тех неудач, которые случились с нами,
– рассказал Род Понтон журналистам.
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