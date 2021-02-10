Сегодня огромное количество официальных конференций, рабочих совещаний и даже судебных заседаний проходят в онлайн-режиме в Zoom. Несмотря на чрезвычайную важность и серьезность таких виртуальных встреч, иногда их проведение не обходится без курьезных ситуаций.

Адвокат Род Понтон появился на судебном заседании, которое проходило в Zoom, в маске белого грустного котенка. Видео этого забавного инцидента опубликовали на ютуб-канале 394-го окружного суда Техаса.

Читайте также Девушка перепутала лак для волос с суперклеем и опубликовала вирусное видео в тиктоке

В ролике можно увидеть, как к видеоконференции присоединился котенок с именем адвоката. Другие участники беседы были немного озадачены.

Мистер Понтон, кажется у вас включен фильтр в настройках видео,

– обратился к адвокату судья Рой Фергюсон.

После этих слов котенок заметно взволновался, а его глаза начали "бегать" туда-сюда. В это время адвокат пытался понять в чем проблема и отключить маску.

Я здесь, я не кот,

– сказал адвокат в образе котенка.

Смотрите видео: как адвокат появился на судебном заседании в Zoom в маске кота

После этого адвокат вышел из видеочата и снова появился в эфире без маски. Как стало известно позже, Род Понтон пользовался компьютером своей секретарши. Он предполагает, что фильтр котенка до этого включила ее дочь, а сам адвокат даже не знал о существовании такой функции.

Сначала я был немного расстроен из-за того, что произошло, но когда понял, что эта история стала вирусной, я пытался смеяться вместе со всей страной. Я думаю, что нам всем нужно немного юмора после тех неудач, которые случились с нами,

– рассказал Род Понтон журналистам.