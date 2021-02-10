Сьогодні величезна кількість офіційних конференцій, робочих нарад і навіть судових засідань відбуваються в онлайн-режимі у Zoom. Попри надзвичайну важливість та серйозність таких віртуальних зустрічей, іноді їх проведення не обходиться без курйозних ситуацій.

Адвокат Род Понтон з'явився на судовому засіданні, яке проходило у Zoom, у масці білого сумного кошеняти. Відео цього кумедного інциденту опублікували на ютуб-каналі 394-го окружного суду Техасу.

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У ролику можна побачити, як до відеоконференції приєдналося кошеня з іменем адвоката. Інші учасники бесіди були збентежені.

Містере Понтон, здається у вас увімкнений фільтр в налаштуваннях відео,

– звернувся до адвоката суддя Рой Фергюсон.

Після цих слів кошеня помітно схвилювалося, а його очі почали "бігати" туди-сюди. У цей час адвокат намагався зрозуміти у чому проблема та відключити маску.

Я тут, я не кіт,

– сказав адвокат в образі кошеняти.

Дивіться відео: як адвокат з'явився на судовому засіданні у Zoom у масці кота

Після цього адвокат вийшов з відеочату та знову з'явився в ефірі без маски. Як стало відомо пізніше, Род Понтон користувався комп'ютером своєї секретарки. Він припускає, що фільтр кошеняти до цього увімкнула її донька, а сам адвокат навіть не знав про існування такої функції.

Спочатку я був трохи засмучений з приводу того, що сталося, але коли зрозумів, що ця історія стала вірусною, я намагався сміятися разом з усією країною. Я думаю, що нам усім потрібно трішки гумору після усіх невдач, які трапилися з нами,

– розповів Род Понтон журналістам.