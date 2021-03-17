Разработчик Сэм Лавин создал приложение Zoom Escaper, которое просто необходимо всем, кому надоели регулярные звонки и видеоконференции. Он может имитировать раздражающие звуки, которые будут препятствовать разговору и помогут избежать его по уважительным причинам.

Используя это приложение, вы можете извиниться и прервать звонок, чтобы решить свои "проблемы". Собеседник вряд ли будет спорить, услышав, как громко плачет ваш ребенок или как сосед сверху внезапно решил взяться за ремонтные работы.

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Всего Zoom Escaper предлагает 8 режимов звуков, которые, по мнению разработчика, помогут избежать неприятных или нежелательных разговоров:

эхо – крайне раздражающий режим, который создает очень реалистичное эхо и мешает нормально общаться;

крайне раздражающий режим, который создает очень реалистичное эхо и мешает нормально общаться; плохая связь – периодически разрывает аудио и создает впечатление плохого интернет-соединения или неполадок с техникой;

периодически разрывает аудио и создает впечатление плохого интернет-соединения или неполадок с техникой; плачущий ребенок – один из самых убедительных режимов, создает эффект присутствия рядом с вами сильно расстроенного малыша, которому необходимо внимание и помощь;

– один из самых убедительных режимов, создает эффект присутствия рядом с вами сильно расстроенного малыша, которому необходимо внимание и помощь; плачущий мужчина – взрослая версия предыдущего эффекта;

– взрослая версия предыдущего эффекта; ветер – добавляет к аудио надоедливый звук ветра, который не дает нормально вас слышать;

– добавляет к аудио надоедливый звук ветра, который не дает нормально вас слышать; лай – звучит, как собака, которая беспрестанно громко лает на улице и мешает разговаривать;

– звучит, как собака, которая беспрестанно громко лает на улице и мешает разговаривать; ремонт – имитирует очень громкий и раздражающий звук ремонтных работ, в сопровождении которого невозможно общаться;

имитирует очень громкий и раздражающий звук ремонтных работ, в сопровождении которого невозможно общаться; мочеиспускание – интересный способ избежать разговора, но сложно представить, в каких случаях его применять.

Послушать, как звучит каждый из этих крайне неприятных звуков, можно на странице Zoom Escaper. Там также есть инструкция, с помощью которой можно подключить приложение к основной программе Zoom.

Инструкция и примеры использования Zoom Escaper