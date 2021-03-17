Розробник Сем Лавін створив додаток Zoom Escaper, який просто необхідний усім, кому набридли регулярні дзвінки та відеоконференції. Він може імітувати дратівливі звуки, які перешкоджатимуть розмові та допоможуть уникнути її з поважних причин.

Використовуючи цей додаток, ви можете вибачитись і перервати дзвінок, щоб вирішити свої "проблеми". Співрозмовник навряд чи буде суперечити, коли почує, як голосно плаче ваша дитина чи як сусід зверху раптово вирішив взятися за ремонтні роботи.

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Всього Zoom Escaper пропонує 8 режимів звуків, які, на думку розробника, допоможуть уникнути неприємних чи небажаних розмов:

ехо – вкрай дратівливий режим, що створює дуже реалістичне відлуння та заважає нормально спілкуватися;

– вкрай дратівливий режим, що створює дуже реалістичне відлуння та заважає нормально спілкуватися; поганий зв'язок – періодично розриває аудіо та створює враження поганого інтернет-з'єднання чи неполадок з технікою;

– періодично розриває аудіо та створює враження поганого інтернет-з'єднання чи неполадок з технікою; дитина, що плаче – один із найпереконливіших режимів, що створює ефект присутності поруч із вами дуже засмученого малюка, якому необхідна увага та допомога;

– один із найпереконливіших режимів, що створює ефект присутності поруч із вами дуже засмученого малюка, якому необхідна увага та допомога; чоловік, що плаче – доросла версія попереднього ефекту;

– доросла версія попереднього ефекту; вітер – додає до аудіо надокучливий звук вітру, який не дає нормально вас чути;

– додає до аудіо надокучливий звук вітру, який не дає нормально вас чути; гавкіт – звучить, наче собака, яка безперестанку голосно гавкає на вулиці та заважає розмовляти;

– звучить, наче собака, яка безперестанку голосно гавкає на вулиці та заважає розмовляти; ремонт – імітує вкрай голосний і дратівливий звук ремонтних робіт, під супровід якого неможливо спілкуватися;

– імітує вкрай голосний і дратівливий звук ремонтних робіт, під супровід якого неможливо спілкуватися; сечовипускання – цікавий спосіб уникнення розмови, але складно уявити, у яких випадках його застосовувати.

Послухати, як звучить кожен із цих вкрай неприємних звуків, можна на сторінці Zoom Escaper. Там також є інструкція, за допомогою якої можна під'єднати додаток до основної програми Zoom.

Інструкція та приклади використання Zoom Escaper