У США створили ігрову приставку для любителів пива: як вона виглядає та що може – фото
Це щось зовсім нове та неочікуване у світі консолей. Її власник зможе не лише насолоджуватися грою, а й охолодити собі пару бляшанок пива в процесі.
Компанія Bud Light, що займається виробництвом пива, створила першу у світі приставку для відеоігор із вбудованим холодильником, повідомляють Розваги 24. Щоправда, у масовий продаж нові консолі не надійдуть.
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Приставка під назвою BL6 має вигляд упаковки пива з несправжніми бляшанками. В комплекті є два геймпади. Родзинка консолі – два охолоджувальних відсіки, куди можна поставити бляшанки пива і зберігати його холодним протягом усієї гри.
Вона досить компактна і легко транспортується. Використання спрощує ще й те, що приставку не потрібно під'єднувати до телевізора. В корпус вбудований проєктор від Asus, завдяки якому грати можна будь-де, а сама консоль стає ідеальним девайсом для геймерських розваг на вечірці.
BL6 оснащена 16 гігабайтами пам'яті та дозволяє грати у 6 ігор: Tekken 7, SoulCalibur VI, Broforce, R.B.I. Baseball 20, Flashlight Freeze Tag, Six Puck.
Вигляд BL6 з різних ракурсів / Фото Bud Light
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