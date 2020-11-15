Компанія BrewDog сховала 10 банок, зроблених з чистого золота, в 12-банкових упаковках свого пива punk IPA. Якщо ви їх знайдете – великий виграш на суму 25 тисяч фунтів стерлінгів ваш!

Британська пивоварня BrewDog повідомила, що приховала десять банок punk IPA на загальну суму 250 000 фунтів стерлінгів. Шотландська пивоварня оголосила, що золоті банки будуть заховані в упаковках по 12 штук, які будуть розіслані по магазинах країни протягом наступних чотирьох тижнів.

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Рunk-золота лихоманка триває. Ми сховали 24-каратні золоті punk-IPA-банки в 12-банкових пакетах, які вже доступні в нашому інтернет-магазині. Переможці отримають призи на суму 25 000 фунтів стерлінгів. Нехай щастить!,

– повідомляється на офіційній сторінці компанії у Фейсбук.

Щасливчик, який знайде одну з золотих банок, схованих пивоварнею, також отримає акції Brewdog на суму 10 000 фунтів стерлінгів та VIP-тур по пивоварні алкогольної фірми, де можна буде випити стільки пива, скільки влізе.

На привеликий жаль, пропозиція золотих банок наразі доступна тільки жителям Великобританії, і немає ніяких новин про те, чи буде цей розіграш поширюватися на інші країни.