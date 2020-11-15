Компания BrewDog спрятала 10 банок, сделанных из чистого золота, в 12-банковых упаковках своего пива punk IPA. Если вы их найдете – большой выигрыш на сумму 25 тысяч фунтов стерлингов ваш!

Британская пивоварня BrewDog сообщила, что спрятала десять банок punk IPA на общую сумму 250 000 фунтов стерлингов. Шотландская пивоварня объявила, что золотые банки будут скрыты в упаковках по 12 штук, которые будут разосланы по магазинам страны в течение следующих четырех недель.

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Рипк-золотая лихорадка продолжается. Мы спрятали 24-каратные золотые punk-IPA-банки в 12-банковых пакетах, которые уже доступны в нашем интернет-магазине. Победители получат призы на сумму 25 000 фунтов стерлингов. Удачи!,

– сообщается на официальной странице компании в Фейсбук.

Счастливчик, который найдет одну из золотых банок, скрытых пивоварней, также получит акции BrewDog на сумму 10 000 фунтов стерлингов и VIP-тур по пивоварне алкогольной фирмы, где можно будет выпить столько пива, сколько влезет.

К большому сожалению, предложение золотых банок пока доступно только жителям Великобритании, и нет никаких новостей о том, будет ли этот розыгрыш распространяться на другие страны.