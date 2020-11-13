Пятница – конец рабочей недели для многих. А пятница перед закрытием баров и ресторанов на карантин выходного дня – особенная.

После употребления алкоголя, неприятные последствия интоксикации могут проявляться в ощущении "полета", которое не проходит даже при закрытых глазах. Поймав алкогольное головокружение, мы обещаем себе больше не пить, ведь алкогольные вертолеты иногда очень страшные. С ними сталкивалось большинство людей в жизни. И если вы не рассматриваете вариант "совсем не пить", Развлечения 24 расскажут, как бороться с неприятным алкогольным эффектом под названием "вертолет", что доставляет столько проблем и трудностей.

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Алкогольные "вертолеты" – что это такое?

Этот эффект – неофициальное название дисфункции мозга после значительного употребления алкоголя. Обычно "вертолеты" указывают на то, что была принята слишком большая доза алкоголя и что сбалансированная работа организма выходит из строя. В том числе нарушается функционирование мозжечка, и при закрытии глаз ему не хватает данных для ориентации в пространстве, он начинает передавать "битые" данные в кору головного мозга. Это явление, собственно, и воспринимается как головокружение, или "вертолеты".



Вертолеты / Фото unsplash

Как остановить "вертолеты"

Очень часто "вертолеты" провоцируют сильную тошноту и рвоту – то есть являются защитным механизмом организма, позволяющим избавиться от избытка алкоголя. Поэтому, чтобы неприятное состояние прошло как можно быстрее, необходимо промыть желудок большим количеством воды – это выведет алкоголь и предупредит его дальнейшее поступление в кровь.

Открывайте глаза, не держите их закрытыми, потому что закрытые глаза вызывают еще большие вертолеты. Теперь ищите надежный плацдарм. Точка опоры может помочь в избавлении от ощущений полета. Поставьте ноги на пол, а руки на твердую поверхность: стол, стену, шкаф. Можно сесть на кровать, положив локти на колени. Когда корпус будет зафиксирован, и вы не будете раскачиваться из стороны в сторону, вертолеты немного утихнут.

Еще один радикальный способ борьбы – это сон на жесткой поверхности, положив под голову твердые предметы, например, книги.

Если случилось худшее и нет сил ни на что кроме, как добраться до кровати, самый простой способ быстро остановить такой тип головокружения – зафиксировать руку или ногу на ровной поверхности – можно свесить их с кровати на пол. Необходимо показать мозгу, что вы держитесь за что-то твердое и устойчивое. Сигналы, которые в этот момент начнет получать мозг, окажутся гораздо сильнее вялых сообщений, которые посылаются пораженным алкоголем мозгом. И комната моментально перестанет вращаться!

Развлечения 24 предупреждают – чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.