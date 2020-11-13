Велогонка закончилась неудачно для участника после того, как он влетел в колючий куст кактуса в Буэнос-Айресе.

Велосипедист-любитель Диего Морено принимал участие в велогонке, и ехал последним в группе из трех велосипедистов в районе городского парка в Буэнос-Айресе, Аргентина. Он не увидел небольшую воронку в асфальте и, влетев в яму, совершил "аварийную посадку" на большой колючий кактус, сообщает Daily mail.

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Несмотря на то, что большинство считает это одной из худших возможных велосипедных аварий, энергичный Морено называет себя "счастливчиком", поскольку иголки от кактуса не смогли проникнуть через защитное снаряжение.

Мы ехали еще с тремя велосипедистами и я был последним в очереди. Я не увидел небольшой воронки в асфальте и попал в выбоину. Слава богу, на мне были очки и шлем, и я не поранил лицо или голову. Потому что то, как в меня вонзились шипы, могло ослепить меня,

– рассказывает Морено.

Видео, на котором Морено выходит из куста с колючками кактуса, торчащими по всему телу, стало вирусным в социальных сетях:

Пережить такое мучительное испытание Морено помогли доброжелательные наблюдатели, которые сразу бросились на помощь. Прежде чем владелец велосипеда попал в больницу после мучительной аварии, местные жители, наблюдавшие за гонкой, удалили из его тела тысячи иголок от кактуса