Велогонка закінчилася невдало для учасника після того, як він влетів в колючий кущ кактуса в Буенос-Айресі.

Велосипедист-любитель Дієго Морено брав участь у велогонці, та їхав останнім у групі з трьох велосипедистів в районі міського парку в Буенос-Айресі, Аргентина. Він не побачив невелику воронку в асфальті і, влетівши в яму, здійснив "аварійну посадку" на великий колючий кактус, повідомляє Daily mail.

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Незважаючи на те, що більшість вважає це однією з найгірших можливих велосипедних аварій, енергійний Морено називає себе "щасливчиком", оскільки голки від кактусу не змогли проникнути крізь захисне спорядження.

Ми їхали ще з трьома велосипедистами і я був останнім у черзі. Я не побачив невеликої воронки в асфальті і потрапив у вибоїну. Слава богу, на мені були окуляри і шолом, і я не поранив обличчя або голову. Тому що те, як в мене встромилися шипи, могло осліпити мене,

– розповідає Морено.

Відео, на якому Морено виходить з куща з колючками кактуса, що стирчать по всьому тілу, стало вірусним в соціальних мережах:

Пережити таке болісне випробування Морено допомогли доброзичливі спостерігачі, які одразу кинулися на допомогу. Перш ніж власник велосипеда потрапив до лікарні після болісної аварії, місцеві жителі, які спостерігали за гонкою, видалили з його тіла тисячі голок від кактуса