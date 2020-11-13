Гуннерзавр знову вийшов на арену.

Талісман англійського футбольного клубу "Арсенал" знову приєднався до своєї команди після звільнення у жовтні, повідомляє SkySports.

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Зелений динозавр Гуннерзавр – це маскот (талісман) команди "Арсенал", роль якого з 1993 року виконує вболівальник клубу Джеррі Куай. У жовтні цього року його і ще 54 працівників "Арсеналу" звільнили, щоб скоротити витрати. Це рішення погано сприйняли як шанувальники, так і гравці клубу. Фанати вирішили зібрати гроші, щоб повернути маскота, а півзахисник команди Месут Озіл заявив, що готовий самостійно виплачувати Гуннерзавру заробітну платню.

"Арсенал" відповів на хвилю загального обурення і пообіцяв, що поверне Динозавтра тоді, коли вболівальникам дозволять бути на стадіоні. Але після того, як він покинув поле, команда зазнала двох гнітючих поразок у матчах проти "Лестера" та "Астон Вілли".

10 листопада Гуннерзавр опублікував у своєму Twitter фото з домашньої арени "Арсеналу" з підписом: "Сьогодні я повернувся на стадіон Emirates".

Back at Emirates Stadium today pic.twitter.com/NF7FcNWYhI — Gunnersaurus (@Gunnersaurus) November 10, 2020

Ми завжди говорили, що Гуннерзавр є важливою частиною "Арсеналу" і популярною фігурою для наших фанатів з усього світу. Насправді він нікуди не йшов. У нього не було можливості з'являтися на публіці через вірусні обмеження,

– повідомив представник клубу.

Наступний матч "Арсеналу" відбудеться проти "Вулверхемптона" 28 листопада. Гравці та вболівальники сподіваються, що повернення маскота принесе їм довгоочікувану перемогу.