Футбольний клуб "Арсенал" повернув на поле свого динозавра, бо не вигравав без нього
Гуннерзавр знову вийшов на арену.
Талісман англійського футбольного клубу "Арсенал" знову приєднався до своєї команди після звільнення у жовтні, повідомляє SkySports.
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"Арсенал" відповів на хвилю загального обурення і пообіцяв, що поверне Динозавтра тоді, коли вболівальникам дозволять бути на стадіоні. Але після того, як він покинув поле, команда зазнала двох гнітючих поразок у матчах проти "Лестера" та "Астон Вілли".
10 листопада Гуннерзавр опублікував у своєму Twitter фото з домашньої арени "Арсеналу" з підписом: "Сьогодні я повернувся на стадіон Emirates".
Ми завжди говорили, що Гуннерзавр є важливою частиною "Арсеналу" і популярною фігурою для наших фанатів з усього світу. Насправді він нікуди не йшов. У нього не було можливості з'являтися на публіці через вірусні обмеження,
– повідомив представник клубу.
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